El IPC sube en mayo 4 décimas respecto a abril: Así afecta ya a nuestros bolsillos

Según el IPC adelantado los precios crecieron en mayo un 8,7%. Una cifra peor que la de abril, mes desde el cual el índice ha subido cuatro décimas. Los carburantes y la alimentación son los que han tirado de los precios en mayo. El mes pasado el IPC nos daba un pequeño respiro con una subida del 8,3%, cuando en marzo estuvo a punto de alcanzar los dos dígitos con un 9,8%.

La subida de los precios la sufrimos cada día cuando vamos a hacer la compra. En 2021 los españoles gastamos de media 2.100 euros. Una cifra que este año va a subir a 2.300 por el incremento de los precios. Es decir: ahora mismo gastamos 200 euros más que hace un año en comprar exactamente lo mismo. Eso sí, en el resto de Europa será algo más: gastarán 243 euros más.

Según un informe de Allianz: los aceites, las harinas y la pasta son los alimentos que más han subido. Los pequeños productores aún no han reflejado en sus precios el aumento de los costes de producir sus productos. Por eso se plantean que la subida de los alimentos unido al aumento del combustible, electricidad, alquileres o restaurantes haga que los gobiernos deban replantearse las ayudas sociales a los más vulnerables.

Nos trasladamos a un mercado de Valencia para ver cómo de afectados se están viendo los precios. En el mercado los tenderos lo tiene claro: "No hay nada que no haya subido. Todo, aunque sea a pequeña escala, ha subido". Su estrategia es la de intentar subir lo mínimo posible para no espantar al cliente. En cuanto a las frutas y las verduras, al contexto internacional se une el hecho de que esta primavera se hayan registrado lluvias y heladas históricas. Hay mucha menos fruta de hueso, y al haber menos también suben los precios.

A todo esto se suma también el incremento del precio de la energía. En el mercado mayorista el precio medio de la luz sube un 27,67% con respecto al de este domingo. Hoy superamos los 200 euros el megavatio hora. Llevábamos 9 jornadas consecutivas por debajo de este umbral.

La luz nos saldrá más cara entre las 21.00 y las 22.00 horas cuando alcanzará los 250 euros. Para gastar menos se recomienda enchufar los electrodomésticos por la tarde, entre las 16.00 y las 17.00 horas, porque durante esa franja horaria, el precio medio de la luz será de unos 169 euros el megavatio hora.