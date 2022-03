Los trucos de una familia numerosa para hacer frente a la subida de los precios en la alimentación

De hacer dos grandes compras quincenales la familia de Riqui ha pasado a ir más al día a día y ahora el final del mes se lo plantean el día 22. Estas son algunas de las consecuencias de la inflación que afecta a las familias y hace que notemos que hoy se nos va más dinero adquiriendo los mismos productos en el supermercado que hace semanas. Este padre de familia reconoce que la subida de precios ha hecho que cambien las maneras de los menús y hagan un plato único bien consistente y después coman postre porque "si no, se te va todo el sueldo".

Ahora hacen guisos tipo: un buen arroz con una pechuga mezclado con verduras. Es un plato consistente que les llena y quien quiera más pues a repetir. La última vez que cogió 5 paquetes de queso rallado en el supermercado la gente ya te mira mal, igual tenemos que ir con el libro de familia numerosa entre los dientes, señalaba.

Alimentar a 7 bocas no es fácil en tiempos de inflación. Sus hijos no lo han notado pero es extraño que a veces no haya segundo plato "aunque se quedan llenos".

