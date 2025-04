El inversor que ha perdido 100.000 euros en dos días por los aranceles de Trump: "Las caídas están siendo peor que en el COVID"

Javier Sanz, CEO de ADSL Zone, es inversor en la bolsa estadounidense desde 2007 y ha sufrido el cataclismo de la bolsa en los últimos días. Ha perdido 100.000 euros en dos días. Hoy en Espejo Público nos cuenta todo los detalles.

"Hoy apunta a otros 50.000 adicionales, no los he perdido, porque hasta que no se vende, no se pierde", le dice Javier a Susanna nada más comenzar su intervención. Además asegura que las caídas están siendo "más importantes que incluso en lo peor del COVID".

Javier Sanz: "Las empresas donde estoy invirtiendo se van a recuperar"

A pesar de ello, el inversor está "muy tranquilo" porque está invirtiendo "en valores muy sólidos" y tiene la convicción y la certeza de que va a acabar recuperando todo esto. Tiene claro que esto "no deja de ser una estrategia de negociación por parte de Donald Trump y las empresas donde estoy invertido, que son muy sólidas y muy conocidas por todos los espectadores, se van a recuperar".

Cierto es que "todas estas turbulencias, en apenas un período de tiempo tan corto, te dejan preocupado y entiendo que haya gente que esté ahora mismo mirando en la cuenta del banco todo el tiempo".

¿Cuánto puede llegar a perder en esta semana negra?

Javier calcula que en esta semana puede llegar a perder un "30% o un 40% " de toda su inversión, pero está muy convencido de que están "cerca de un rebote" ya que "esto no va a durar para siempre".

Por otro lado, el inversor asegura que "a Trump no le interesa tampoco cargarse la bolsa, porque la mayor parte de sus pensionistas están vinculados a la bolsa de valores y, cuando cae de forma tan abrupta, el efecto riqueza baja y los americanos al verse más pobres, dejan de comprar, se desaceleran la economía y eso genera una recesión de caballo. En algún momento tendrán que intervenir, por ejemplo, la Reserva Federal estadounidense tendrá que bajar el precio del dinero, que eso beneficiará la renta variable", explica Javier.

"Trump quiere resetear el sistema , debilitar el dólar para aumentar las exportaciones, bajar el déficit público recibiendo los aranceles de otros países, reducir el déficit comercial exportando más y trayendo empresas a Estados Unidos", continúa. Por lo tanto, Javier asegura que el presidente lo "tiene muy claro y está echando un pulso al mundo, pero también es verdad que no se puede cargar la economía de esa manera".

