El interventor del tren de Santiago reconoce al juez que podía haber retrasado la llamada

Una de las grandes incógnitas del accidente ferroviario de Santiago es conocer por qué el interventor del tren llamó al conductor por teléfono antes de la tragedia. "Llamé porque tenía dudas de que el tren cupiera en la vía que está más cerca de la terminal de viajeros y no sabía si cabría dentro de las señales", asegura el interventor ante el juez.

El juez instructor de caso preguntó al interventor por la necesidad o no de realizar dicha llamada en ese preciso momento, apenas a 4 kilómetros de Santiago, cuando podía haberla hecho a tren parado. "No hay ninguna restrición de las llamadas. Yo consideré en ese momento que voy a hacer la llamada y me acuerdo de llamar. Era para ese tren. ¿Qué podía haberlo hecho más tarde?, pues sí puede ser, pero a partir de Santiago yo no tengo comunicación hasta la Coruña", afirma el interventor.

El interventor, que no ha sido imputado en el caso por el juez, no supo precisar con exactitud la hora en la que se produjo la llamada "entre las 8 y las 9 menos 20" afirma. Una horquilla muy amplia de tiempo que el juez intentó que precisara, pero que el interventor no pudo hacer.