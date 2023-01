Su inquilina morosa le quema la casa con ella y sus hijas dentro: "Dijo que nos quería ver arder vivas"

La ex suegra, que estaba en calidad de inquiokupa en la propiedad que heredó Cristina en Vilanova i la Geltru, habría incendiado la vivienda de dos plantas. La planta baja estaba habitada por la presunta autora de los hechos y en la primera vivía la familia de Cristina. Fueron 5 personas las que tuvieron que saltar por la ventana tras lanzar un colchón y mantas que los vecinos usaron para amortizar su caída. Entre esas 5 personas estaba la propia nieta de quien habría quemado el edificio.

Los Mossos detuvieron a la mujer, a la que acusan de originar las llamas en el patio de luces. En el programa Espejo Público, Cristina asegura que ¨el día 26 de diciembre 2022 la denunció" debido a la cantidad de amenazas, gritos e incluso agresiones. De hecho, tuvo un juicio rápido "donde ella no se presentó" y "el fiscal determinó que no podía salir del domicilio y con una orden de alejamiento de 500 metros¨. El problema según ha relatado la testigo en el programa es que "ella no recogió la notificación" y "no tenía que existir ese protocolo de que tenga que pasar el tiempo hasta que ella sea notificada".

¿Cuál es el antecedente de este caso?

Hace 8 años Cristina se fue a vivir con su ex pareja, el hijo de la presunta autora de los hechos, con quien tiene una hija en común. Habilitaron la planta baja de la vivienda para que la madre de su novio de ese momento pudiese vivir allí. En 2016 se separó de él, abandonó la propiedad y se la alquiló a la suegra. En este pasado verano, el abogado de Cristina notificó a la inquilina que debía abandonar la propiedad en 15 días. Sin embargo, en el programa relata que " ella se quedó en la planta baja de la vivienda en calidad de okupa". En noviembre de 2022, Cristina y su familia actual decidieron volver a vivir en su propiedad y se instalaron en la planta superior. A partir de ese momento comenzó el infierno de Cristina, quien asegura que le cortó con unas tijeras.

¨Estamos en estado de shock por todo lo vivido" declara Cristina en el programa. También agradece a todas las personas que le ayudaron a que pudiesen saltar de aquellas llamas que han devorado gran parte de sus pertenencias y han quitado la vida a su perro, Lluna.