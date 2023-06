El inquietante vídeo de una familia estadounidense que ha impresionado a Susanna Griso: "Da mucho miedo"

Según reportan medios estadounidenses todo comenzó con una llamada a los servicios de emergencias de una familia de Las Vegas (EEUU). Aseguraban que había una criatura extraña en el jardín de su casa. Medía 3 metros, tenía los ojos brillantes y les miraba fijamente. Aportaban como prueba la grabación de su cámara de videovigilancia.

La llamada tiene especial relevancia dado que una hora antes la Policía de Las Vegas presenciaba la caída de un extraño objeto que descendía desde el cielo que también pudieron ver numerosos vecinos que llamaron alertando de la caída del objeto.

La imagen del supuesto extraterrestre ha causado un gran impacto en las redes sociales

El inquietante vídeo de la supuesta criatura que circula por los programas informativos estadounidenses ha causado un gran impacto en las redes sociales. Se tarta de la grabación de una cámara de seguridad de una vivienda en la que puede verse este ser de extraña forma.

Ante el aviso la Policía se encontró en la casa pero no encontró ni rastro de esta extraña criatura que ha revolucionado ahora la red.

Los colaboradores de Espejo Público han comentado esta noticia. La presentadora del magazín, Susanna Griso, señalaba que si los extraterrestres son así "no han evolucionado mucho". "Me da mucho miedo la frase de: "hay algo no humano en mi patio"", señalaba la periodista.

Hasta el momento esta información no se ha catalogado como una 'fake new'. David Grusch, un exoficial de Inteligencia, reveló recientemente que Estados Unidos conserva en secreto varias partes intactas integrantes de vehículos alienígenas.