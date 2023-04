Ingresan por error más de 70.000 euros a una valenciana: "Pensaba que me habían pagado la hipoteca por buena vecina"

Amparo un día miró su cuenta bancaria y vio que había más de 70.000 euros con los que no contaba. Esta mujer es autónoma y tiene un laboratorio de prótesis dental en la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Valencia le hizo un ingreso de 72.622 euros en su cuenta.

Señala que en el primer momento pensó que le podían haber hackeado la cuenta. Llamó a su gestor por si estaba pendiente de alguna ayuda que le tuvieran que ingresa y ante la respuesta negativa se dirigió al banco.

"Yo llamaba para ver si el dinero era mío, me quedaba esa esperanza"

En el banco le dijeron que todo estaba correcto y habló con el consistorio. A partir de ese momento los funcionarios se pusieron a trabajar para corregir el error: hubo un cruce de datos de un expediente de IBI a sus datos bancarios. "Yo llamaba para ver si era mío. Me quedaba esa esperanza pero no, no lo era. "Yo pensaba que me habían pagado la hipoteca o algo, por vecina del año", señala.

Cuando Amparo dio la voz de alarma en el Ayuntamiento el error se solucionó de inmediato después de que se pusieran en contacto con ella. El concepto de la transferencia no le hizo sospechar ya que figuraba un número de expediente sin referencias concretas.