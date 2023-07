Un informe revela manipulación de los anclajes del hinchable de Mislata en el que murieron 2 niñas: "Habían fregado la sangre"

Un nuevo informe policial apunta que los anclajes fueron manipulados después de la tragedia del castillo hinchable de Mislata (Valencia) en el que murieron dos niñas de 4 y 8 años. Un nuevo informe alerta de que posiblemente se manipularon los anclajes del hinchable que salió despedido por las fuertes rachas de viento en aquel 4 de enero de 2022.

Lo que dice ese documento, que aporta la familia de una de las niñas que falleció, es que cuando arrancó la investigación aparecieron en la farola unas cuerdas que no estaban en el momento del suceso tal y como se ve en las imágenes que se grabaron justo después de los hechos.

Además. de los 30 puntos de anclaje recomendados por el fabricante ni si quiera estaban los 18 que obliga la normativa. Una prueba que se ha aportado al juzgado. Se mantienen como investigados un técnico municipal y el ingeniero que tenía que supervisar la atracción.

Los hinchables de este tipo están prohibidos si el viento supera los 38 kilómetros/hora

Testigos apuntan a que el día del accidente había fuertes ráfagas de viento que consiguieron tumbar por completo el castillo. Fallecieron dos niñas de 8 y 4 años que estaban saltando en ese momento en el castillo y salieron despedidas.

Según la ley, los hinchables de este tipo no se pueden utilizar si el viento supera los 38 km/h. Los agentes no han dejado de examinar la atracción y quieren determinar si finalmente hubo negligencia y el castillo no estuvo bien anclado.

Han sido los padres de una de las fallecidas quienes han elaborado este nuevo informe. Los padres de la pequeña Vera no entienden que el Ayuntamiento no esté colaborando con ellos. Descartan acuerdos con las aseguradoras, si estas los proponen, y buscan depurar a los responsables de la cadena de negligencias que se saldó con la muerte de dos niños.

Espejo Público habla con Jorge Carbó, padres de Vera, una de las niñas fallecidas. Señala que "los progenitores no remontan y están pasando por un trance que es imposible de superar".

El hinchable hizo un efecto de vela y catapultó a las niñas

"Este nuevo informe determina que el hinchable no estaba anclado por su parte derecha, que fue de la que se levantó. Que el estar anclado en la parte izquierda fue perjudicial porque hizo un efecto de vela y catapultó a las niñas. Ni si quiera vieron si el hinchable estaba ubicado en el lugar donde se proyectó en una declaración responsable. El técnico del Ayuntamiento visitó las instalaciones solo como usuario, no las supervisó", determina el abogado.

Respecto a la manipulación de los anclajes, reconoce que las autoridades llamaron la atención al feriante para que no accediera a la zona acordonada pero la sangre que dejó Vera al caer al suelo la habían fregado para que no se viera. "El feriante figura de baja en licencia fiscal en la Seguridad Social desde el año 2013. Trabaja a través de una asociación que la constituye su propia familia y de esa manera se convierte en el gestor. No figura de alta, no tiene ningún trabajador a su nombre", apunta.