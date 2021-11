El informe psiquiátrico revela los motivos de Noelia de Mingo para apuñalar a dos mujeres en El Molar

Espejo Público ha conocido nuevos detalles sobre la agresión de Noelia de Mingo contra dos empleadas de un supermercado en El Molar (Madrid) el pasado mes de septiembre. El informe psiquiátrico de De Mingo actuó así porque no le hicieron descuento. Una causa que la detenida interpretó con fines homicidas debido al brote psicótico que padecía en el momento del ataque.

De Mingo había salido de prisión, tras matar en 2003 a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz, y se encontraba bajo la tutela de su madre. La progenitora era la encargada de vigilar que su hija se tomaba la medicación por la esquizofrenia paranoide que padece.

Tras haber sido detenida cuando atacaba a las dos mujeres De Mingo inició una huelga de hambre en el psiquiátrico de la cárcel de Fontcalent al que fue enviada. Instituciones Penitenciarias solicitó que se le administrara alimentación por vía intravenosa y fue derivada al área de agudos del psiquiátrico.

Según los informes de los psiquiatras que la tratan De Mingo no se lo está poniendo nada fácil a los profesionales. Aseguran que no se muestra colaborativa, responde con monosílabos y no habla sobre sus síntomas. "Nos mira de forma agresiva y no dice nada. No ha respondido al tratamiento, se muestra amable con el personal auxiliar y con los funcionarios".

La empleada del supermercado agredida ha perdido movilidad en una de las piernas, que se le duerme porque el cuchillo tocó uno de los nervios. El cuchillo le llegó a la altura del corazón, la costilla, el hígado y el riñón. La víctima estuvo 17 días ingresada y actualmente se recupera en su domicilio.

La encargada apuñalada tuvo más suerte. Un vecino tocó el claxon de su vehículo para intentar distraer a Noelia cuando le estaba clavando el puñal. Espejo Público ha hablado con este testigo. Recuerda que en ese momento vio a Noelia con el puñal muy bajo y la otra mujer tendida en el suelo y su primera reacción fue la de pitar para distraerla. "De tanto oír el claxon ella se descolocó, se levantó la chica y salió corriendo".

Puedes volver a ver los detalles del informe psiquiátrico de Noelia de Mingo en Espejo Público a través de Atresplayer.