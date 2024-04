La influencer arrepentida de exponer a sus hijos en redes sociales: "Mi vida era como la de un animal en un zoo"

Sara Inisterra lleva ganándose la vida como creadora de contenido más de 10 años. Al principio lo hacía sola pero llegó un momento en que comenzó a ver que otras 'influencers' contaban el minuto a minuto de sus embarazos, el nacimiento de sus hijos y su día a día como madre. Cuando se quedó embarazada decidió probar a subir ese tipo de contenido relacionado con la maternidad. Las marcas de artículos de bebé se interesaban por ella y crecía su alcance en redes sociales. Era una buena oportunidad para ampliar horizontes como influencer. "Tú veas a otras haciéndolo tan normal y natural y te preguntas por qué ellas sí que lo hacen y yo no", recuerda.

"No me gustó nada ver a mi hija llorando en uno de mis vídeos"

Sin embargo, llegó un momento en el que no se sentía cómoda con el contenido que estaba generando. Decidió crear un grupo de Telegram con sus seguidoras para solucionar esas crisis existencial que vivía en las redes sociales. Una de ellas le mandó un vídeo para decirle la Sara a la que ella echaba de menos en redes sociales. Entonces la joven se vio y no se gustó. Se encontró con un vídeo en el que podía verse a su hija pequeña llorando, era como ver a un animal enjaulado, señala Sara. Decidió que no quería seguir en esa dirección y que mostrar a sus hijos en redes sociales no le iba a traer nada bueno.

Cree Sara que cuando comienzas a exponer a tus hijos en las redes ya sabes desde el principio que no es buena idea. "Otra cosa es que no lo quieras ver", mantiene. Durante su crisis existencial como creadora de contenidos empezaba a notar que estaba incómoda grabando vídeos. Quería que salieran los vídeos que grababa pero por otro lado tenía pudor de que se vieran determinadas cosas en ciertos momentos. "No era contenido genérico ni natural, era todo muy controlado y eso generaba mucha tensión en casa", señala.

"Perdí seguidores, likes y alcance en redes sociales"

Cambiar su manera de comunicar en redes sociales a Sara le costó un gran peaje como influencer. Los branded con las marcas relacionadas con la crianza infantil se caían casi a la misma velocidad que sus seguidores, los likes de sus publicaciones y su alcance en el universo de las redes sociales.

La presentadora de Espejo Público Susanna Griso ha agradecido a Sara su testimonio diciéndole que su ejemplo "es muy válido para muchas personas que lo hacen de manera frívola y no son conscientes de las repercusiones que tiene esto a 10, 15 20 años vista". "Algún día sus hijos se lo van a reprochar y ahí lo dejo", señalaba.