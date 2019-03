El infierno de Natasha Kampush

El 2 de marzo de 1998, Natasha salió de casa para ir al colegio. Tenía 10 años y, al ver a un hombre en la acera, desconfió, pero siguió caminando. Cuando llegó a su altura el hombre la metió en una furgoneta, la ató y la llevó a una casa en el campo a las afueras de Viena. Abrió una trampilla en el garaje y, con la pequeña en brazos, entró en el zulo. Este sería el hogar de Natasha durante los siguientes 8 años y medio, 3096 días.

El 23 de agosto de 2006, cuando la búsqueda ya había cesado y la policía se había rendido, una joven entró corriendo en un jardín de Strasshoff y se presentó diciendo "soy Natasha Kampusch, nací el 17 de febrero de 1988. Tenía 18 años.

Su secuestrador, al que nunca llama por su nombre, la convirtió en una escalava sexual. La llamó Bibiana, la cortó el pelo y controlaba cada uno de sus movimientos. Creó la compañera aria que deseaba. Al principio, la leía cuentos y la bañaba, después dormía con ella en la cama de arriba, aunque antes la ataba. Si la violaba o no, es algo que todavía no quiere contar. Su mayor miedo era ser enterrada viva.

A partir de 2005 salía al jardín bajo la vigilancia de su secuestrador, incluso la llegó a llevar a alguna fiesta. Cuando cumplió 18 años, Natasha le dijo a su captor "o me matas o me dejas libre", pero él no dijo nada. Semanas después, cuando estaba en el jardín limpiando el coche de su secuestrador vio la puerta abierta y, sin pensárselo dos veces, salió corriendo. Su secuestrador se suicidó tirándose a las vías del tren, ella asegura que sintió "pena" cuando se enteró.