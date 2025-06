La indignación de la alcaldesa socialista de La Estrella con Pedro Sánchez: "No me representa como presidente"

Las explicaciones de Pedro Sánchez y la carta que escribió dirigiéndose a la militancia socialista tras conocerse el informe de la UCO que apunta a Santos Cerdán como parte principal del caso Koldo han sido insuficientes para muchos socialistas, que le piden más responsabilidades. No les basta con pedir perdón. Espejo Público ha entrevistado a Mónica González Cruz, alcaldesa socialista de La Estrella, quien se ha hecho viral en redes sociales por publicar su respuesta a la carta, donde asegura que Sánchez ya no le "representa como presidente" y que ya no se cree lo que cuenta.

Mónica se ha mostrado muy decepcionada con todo lo que está ocurriendo en las altas esferas de su partido y le reprocha a su máximo dirigente que las consecuencias de este escándalo la sufren los alcaldes municipales. "Somos muchos los alcaldes y alcaldesas que trabajamos gratis por sacarlos por los adelante nuestros municipios que hoy tenemos que dar la cara por lo que está sucediendo arriba y que de verdad tenemos que dar explicaciones a nuestros vecinos a pie de calle", lamenta la alcaldesa.

"Los vecinos están como toda España, disgustados y descontentos"

Susanna Griso ha querido sabe cómo están los vecinos de la Estrella y si le piden explicaciones a su alcaldesa sobre todo lo que está ocurriendo. Mónica González Cruz ha respondido que "los vecinos, como España, están disgustados, descontentos y con una incertidumbre tremenda porque no sabemos lo que va a pasar y nosotros somos los que tenemos que dar la cara". Aunque reconoce que no están en posición de brindarles una respuesta en firme ni resolver sus incertidumbres, ya que "tenemos la misma incertidumbre que el resto de españoles no sabemos lo que va a pasar entonces no puedo poner la mano a nadie". "Lo único que podemos hacer es gobernar con los principios socialistas de verdad, apoyando a la igualdad el feminismo la transparencia y el progreso, que son los valores socialistas de verdad y nosotros sí que los representamos", se ha resignado la alcaldesa de La Estrella

"Sánchez parece la víctima en la carta"

Con respecto a la carta que escribió Sánchez para la militancia, a Mónica le parece un error la postura victimista que adoptó el presidente. "Utiliza mucho el papel de víctima, y creo que no es el papel de víctima el que tiene que tomar ahora, sino el papel de un presidente que se responsabiliza con lo que pasa", opina.

Por último, Mónica González tiene claro quien es su candidato para sustituir a Sánchez al frente del partido. "Para mí, Emiliano García Paje es un buen presidente de Castilla-La Mancha y creo que sería un buen presidente del Gobierno, porque tiene los pies en la tierra y porque hasta ahora ha demostrado de defender los principios socialistas y los valores socialistas", ha finalizado.

