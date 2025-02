La independencia de León, un debate sin fin: "Estamos pidiendo un derecho constitucional de autogobierno"

¿Sería posible la independencia de León? Este debate se ha traslado hasta el plató de Espejo Público de la mano de José Antonio Diez, alcalde de León, y Paco Marhuenda, periodista y director de La Razón. El alcalde defiende que no están "pidiendo ninguna independencia". "Nosotros estamos pidiendo un derecho constitucional de autogobierno que además garantiza el artículo 2 de la Constitución", defiende.

José Antonio Diez: "No es una independencia"

Además, José Antonio busca todo lo "contrario", lo que quiere "es el fortalecimiento del territorio, la vertebración de un territorio y buscar la igualdad entre los españoles". Señala que no se emplee el "término de independencia porque no es una independencia".

En cambio, Paco sostiene que "una cosa es la realidad histórica" ya que "León fue independiente durante 180 años, más o menos. Era Reino de Asturias. El rey de Asturias cuando muere deja su reino en tres de sus hijos y luego tiene León una independencia en tres periodos. Probablemente podría haber sido León el reino dominante. Un día se crea una cosa, que es la corona de Castilla y León", explica Paco Marhuenda durante su intervención.

Paco Marhuenda: "No tiene ningún sentido"

El director de La Razón dice que "no tiene ningún sentido" que este debate esté presente ahora. José explica que "el reino de León, jamás fue el reino de Castilla, jamás. Siempre fueron reinos independientes, bajo una misma corona, pero reinos independientes". El alcalde no entiende "como puede decir alguien, que León no tenía ningún papel importante"

"Todo parte de la idea desde el inicio del mapa territorial autonómico, los leoneses nunca jamás estuvimos de acuerdo con que León formara parte de Castilla. No tenía ningún sentido que se nos integrara en Castilla y León. Se nos autoimpuso", dice José Antonio.

Por ello, el alcalde de León responsabiliza a estos 40 años de haber dado lugar a "una comunidad autónoma totalmente fallida, sin ningún tipo de vertebración, centralizada en un exceso". Un debate que no ha tenido punto de inflexión.

