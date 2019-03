"Una independencia de Cataluña provocaría un crack bursátil"

Se ha declarado en contra de la independencia de manera inequívoca. Josef Ajram, exitoso agente financiero de origen sirio pero que nació y vive en Barcelona tiene claro que las consecuencias económicas de una independencia de Cataluña serían desastrosas. "Si hubiera una independencia de Cataluña habría un carck bursátil en toda regla ya que habría un producto interior bruto muy importante que España dejaría de percibir. Hablamos de la bolsa española, porque no hay bolsa catalana", afirma. Al tiempo que reconoce que los ciudadanos de Cataluña no conocen este problema.

Ajram reconoce que el debate soberanista no se toca entre familias, pues no es algo cómodo. "Es un debate en el que no hay nada que ganar. En mi grupo de amigos que nos conocemos desde los 6 años, tenemos pactado que no se habla de política".