Francis asegura que quería pasear la bandera de España "para que vieran que no está ausente". Esta mujer asegura haber recibido empujones, amenazas al grito de 'Ya te mataré' y ataques con pintura. Señala que vive en Cataluña y tiene hijos criados en la cultura catalana pero tiene a España "en el corazón". "Una persona incluso me ha dicho: "Trabajo en Urgencias y cuando vengas me voy a quedar con tu cara", señala.

Narciso vive cerca de le delegación del Gobierno y estaba viendo por la ventana lo sola que se encontraba esta mujer con la bandera de España. "Le he dicho a mi mujer que iba a bajar para proteger a esta señora valiente que defiende sus ideas", destaca.

Este profesor de filosofía jubilado se siente catalán y español y aboga "por la convivencia pacífica y el amor entre las personas". "No soporto que la libertad de unos vaya contra la libertad de los demás. Las ideas políticas no pueden a llevar darme patadas y a un señor que me ha dicho que me conoce y que me acordaré de él más adelante", relataba.