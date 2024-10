Impunidad total: el escondite de los clanes de carteristas reincidentes que roban cantidades inferiores a 400 €

¿Les han robado alguna vez la cartera o el móvil por la calle? Cada vez es más habitual. Clanes de carteristas operan en el centro de Madrid. Son profesionales. Roban al descuido. Sus víctimas preferidas son los turistas y las personas mayores. Y ojo porque, si los detienen quedan enseguida en libertad, ya que los hurtos inferiores a 400 euros no se tienen en cuenta a efectos de reincidencia, condición necesaria para que sea decretada la prisión preventiva de un delincuente. Ahora este clan delictivo se ha mudado a un municipio de las afueras de la capital y los vecinos están atemorizados.

¿Dónde vive el grupo de carteristas?

Desde hace pocas semanas la guarida de los carteristas está en al menos tres pensiones del centro de Torrejón de Ardoz. Allí residen entre 20 y 30 personas, que proceden de mafias de los países del este. Su rutina es clara: sobre las 9 de la mañana abandonan el hostal y toman el cercanías para hacer su jornada. Y sobre las 15 horas regresan al municipio.

Entre la estación y el hospedaje hay solamente 200 metros. Sin embargo, los criminales cogen un taxi al salir de la estación para evitar que la policía les intercepte el botín que han robado durante el día.

¿Cómo son las pensiones donde viven?

En esos locales nos encontramos con varios huéspedes, pero nadie quiere hablar con el equipo de Más Espejo. Lo que sí sabemos es que las pensiones son de una misma mujer, Juli, quien asegura ser la dueña. Hablamos con ella y nos da a entender que conoce la ocupación de sus inquilinos. "No estoy diciendo que lo que hacen está bien, a mí no me gustan los ladrones. Pero cada uno con sus líneas".

Y los taxistas también nos confirman sus movimientos: "Cuando van de aquí a Madrid van andando, cuando vuelven de Madrid van en taxi". Pero su actividad delictiva no se limita solo a Madrid, según nos cuenta este mismo taxista: "A mi padre le intentaron robar aquí en Torrejón". Otra vecina, que está atemorizada por la situación, no le queda otra que tener "la mano aquí agarrada (en el bolso), por si acaso".

¿Qué ocurre con la multirreincidencia?

La abogada Montse Suárez confiesa que "los operadores jurídicos solicitamos una reforma del código penal para romper esa sentencia del tribunal supremo del 2017", para que la reincidencia también se aplique a esos robos inferiores a 400 euros. Además, este tipo de hurtos en un delito que prescribe al año. Sin embargo, en ocasiones hay que esperar hasta once meses hasta que se celebra un juicio.

"Deberíamos enjuiciar estas conductas a través de juicios rápidos", reclama la letrada. Y es que las medidas que se están tomando son solo parches. "El juez acuerda una orden de alejamiento para no acercarse al metro o al centro de la ciudad, pero lo que hacen es pernoctar en otra localidad para volver a delinquir". Con estas leyes, es inviable atajar este problema. ¿Seguirán campando a sus anchas estos delincuentes con total impunidad? ¿Se conseguirá cambiar el marco jurídico?