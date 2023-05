Igualdad propone un app para contabilizar las tareas del hogar de hombres y mujeres

El Ministerio de Igualdad trabaja en la puesta en marcha de una aplicación que contabilizará las tareas del hogar que realizan los distintos miembros de la familia para conocer cuántas horas de trabajo doméstico llevan a cabo las mujeres y cuántas los hombres.

Así lo ha avanzado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', durante su intervención en Ginebra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: "Presentaremos una aplicación en la que podrá contabilizarse las tareas del hogar que hacen los distintos miembros de familia para saber qué horas de trabajo en casa nos debemos unas a las otras y así poder reordenar nuestro tiempo de trabajo en casa".

La calle opina

Hemos salido a la calle para saber qué opinan los ciudadanos sobre esta nueva iniciativa del Ministerio de Igualdad. La mayoría de los encuestados, tanto hombres como mujeres, consideran que no es necesaria una herramienta como esta para regular las tareas del hogar: "No es necesario hacer una aplicación para eso". "Todo el mundo tiene que hacer su parte". "Me parece absurdo”. "No hace falta ninguna aplicación para hacer un reparto de tareas. Eso es un acuerdo con tu familia".

Sólo hemos encontrado a una joven que se toma la aplicación con humor: "Por favor, que la lancen ya. Me la pongo como fondo de pantalla".