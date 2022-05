El hostelero insumiso de Malgret se enfrenta a una joven desempleada: "Se cobra mejor estando en casa que trabajando"

Si hace meses Manuel era conocido como el 'hostelero insumiso de Malgret' por su postura en contra de las restricciones de la pandemia, hoy su vida es otra. Hace mes y medio cerró su bar después de que la Generalitat le embargara las cuentas y mandó su currículum como cocinero con 30 años de experiencia. Ahora trabaja en un restaurante de Trillo (Guadalajara).

Cree que muchos empresarios han tenido que cerrar sus negocios porque no encuentran personal para trabajar. "No hay gente para trabajar porque este Gobierno les da una paga y se cobra mejor estando en casa que trabajando. En Cataluña para trabajar tienes que pagar a final de mes y aquí en Castilla La Mancha cuando llegas a final de mes cobras".

"Cuando cerró su local tuvo miedo de no volver a trabajar, ya que tiene 50 años"

Está dolido porque cree que la culpa de su situación es del Gobierno central y de la Generalitat, que está arruinando al tejido industrial de este país. Asegura además que en Cataluña hay demasiados impuestos: "Todo el que trabaja en Cataluña tiene que pagar a final de mes".

Manuel sigue recibiendo ofertas para trabajar. Reconoce que cuando cerró su local tuvo miedo de no volver a trabajar ya que tiene 50 años. Se siente agradecido por la acogida que ha tenido en Castilla La Mancha. "He salido de Cataluña porque allí no se puede vivir allí se está 'mendrugueando' y el que no lo hace es porque tiene una paga".

"Muchos jóvenes priorizan su salud mental a estar trabajando todo el día por 2.000 euros"

Elisa tiene 22 años y busca trabajó, aunque se niega a ejercer como camarera. Ya trabajó en la hostelería cuando tenía 19 años. Cuenta que trabajaba entre 2 y 3 días por semana y le pagaban por 10 horas 30 euros. Asegura que aunque desempeñaba las funciones de camarera en el contrato eso se recogía como ayudante, lo que hace que el salario sea inferior. Cuenta que la pandemia ha afectado mucho y muchos priorizan su salud mental "antes de estar 24 horas trabajando por 2.000 euros". "Yo no puedo entrar a as 7,30 horas, salir a las 17.00 horas, cerrar 2 horas y volver a entrar hasta las 2,00 horas cobrando 900 euros".