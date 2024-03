Una historiadora cuenta desde Rusia el miedo de la sociedad a hablar de política: "Ya no hablamos ni entre vecinos"

Elena Bogush, historiadora y socióloga rusa, votó contra Putin en las elecciones de Rusia. "Yo voté contra todos", reconoce. Señala que muchos medios independientes relacionaban la llegada al poder de Putin con los actos terroristas que ha reivindicado el ISIS, similares a los actos terroristas que también tuvieron lugar en Moscú en 1999.

Reconoce que la delicada situación política se ha trasladado a las calles y es difícil hablar de este tema incluso con los vecinos. Sus compatriotas desde hace 2 años prefieren estar calladas y no hablar de política. Cuenta que hace días encontró a un vecino paseando con la perrita. Elena le dijo que estaba preocupada porque su hermana estaba en Ucrania y su vecino le pidió que no hablara con nadie el hecho de que su hermana estaba en el país. "Me dijo, no hables esto con nadie porque tú sabes en qué tiempo vivimos", recuerda.

"Muchos rusos están callados porque creen que así pueden perder el trabajo"

No percibe una reacción de la sociedad rusa al atentado en Moscú que dejó 137 muertos. Recuerda que el país lleva 2 años inmerso en la guerra y la población ya se ha acostumbrado a esta situación.

Cuenta Elena que dos de sus amigas dejaron de hablarle desde el primer día de la guerra de la guerra con Ucrania. El primer día que hablaron Elena le preguntó a una de ellas si iba a enviar a su hijo a la guerra y ahí se terminó la relación entre ellas. Otra de sus amigas le dijo que "este solo iba a ser el inicio del conflicto" y Elena le trasladó su preocupación porque su hermana y otros parientes residen en Moscú. Cree que la mayoría de sus amigos no apoyan a Putin pero están callados porque tienen miedo de perder el trabajo.

"Este acto terrorista ha demostrado que no tenemos seguridad ni a nadie que nos pueda defender"

"La guerra ya llegó a Moscú, no sé de qué más tener miedo si ahora en los centros comerciales están poniendo a las guardias armadas que para colmo no hacen nada", mantiene. Para Elena da la impresión "de que la mitad del país está trabajando en la seguridad y este acto terrorista nos mostró que no tenemos seguridad ni a nadie que nos pueda defender".