"Mi hijo no tiene que pedir perdón porque la culpa es de la mujer que le denunció"

El agente fue condenado a una pena de seis meses de inhabilitación en su cargo que finalmente quedarán en 6 meses de multa. En la sentencia se habla de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, sin embargo el indulto se ha concedido "atendiendo a las circunstancias del condenado", en las que "concurren razones de justicia y equidad". Choca y mucho teniendo en cuenta la actitud de este Guardia Civil que según la sentencia "durante los hechos, estuvo riéndose permanentemente sin intervenir en ningún momento llegando a grabar con su teléfono las palabras que el agresor dirigía a la agredida".

El padre del guardia civil indultado, concejal del ayuntamiento asturiano de Lena, nos ha explicado cómo ocurrieron los hechos. Su versión es muy diferente a la que se recoge en la sentencia de la Audiencia Provincial de Gijon. Desmiente que su hijo presenciara tocamientos a la víctima y alega que la grabación la realizó en plan de broma. "Mi hijo está desecho porque esto ocurrió hace tres años y se le acusa de un delito que no vio. Acata la sentencia, pero no la comparte, al igual que yo", dice el padre. "Mi hijo no tiene que pedir perdón porque la señora no merece que le pida perdón porque fue la ocasionante de este problema", sentencia el padre.

Ignacio Mansó, abogado de la víctima de esta agresión sexual, tiene otra versión muy diferente a la del padre del guardia civil condenado. "Nada más lejos de que los hechos hayan ocurrido como dice este señor. Las sentencias de los distintos tribunales así lo determinan".