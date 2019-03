El hermano de la víctima de Pioz niega que el asesino confeso y la mujer descuartizada tuvieran una relación

Walfran Campos, tío del asesino de Pioz, ha valorado las declaraciones de un compañero de trabajo de su hermano en las que aseguraba que este le había confesado estar preocupado por una posible relación entre Patrick, asesino confeso de la familia, y su mujer Janaina. "Conozco a Janaina perfectamente y me fío de ella. No niego que mi hermano pudiera tener celos de que su sobrino se quedara solo en casa con su mujer porque Patrick es joven y guapo". ha señalado. Walfran señala que no cree esas insinuaciones: "No hay nada probado, no lo creo".

Wallfran declaró en el juicio por el cuádruple crimen de Pioz en el que Patrick terminó con la vida de Marcos y Janaina y sus dos hijos. En la vista se dirigió a su sobrino para recriminarle el asesinato. "¿Por qué a Patrick y no a mí"?, le dijo mirándole en todo momento. Ha relatado en 'Espejo Público' que su declaración en el juicio fue uno de los momentos más difíciles de su vida.