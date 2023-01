La hermana de la mujer presuntamente asesinada por su hijo en León: "Él había tenido ingresos psiquiátricos"

Un posible caso de parricidio se investiga en San Sebastián. Rubén, un joven de 21 años, es el presunto autor de matar a puñaladas a su madre. Medios locales han informado de que la jueza ha decretado su ingreso en prisión y la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. Camino, la hermana de la víctima, ha asegurado que su sobrino "es muy violento" y ha apuntado que su conducta es probable que venga a causa de "problemas mentales" y de "adicción a las drogas".

El joven ya había amenazado a su madre en otras ocasiones llegando a "agarrarla por el cuello" en las navidades del año pasado. Además, Camino cuenta que su sobrino "se metía en muchas peleas" y ella sospechaba que tarde o temprano "iba a pasar algo". Debido a incidentes previos, la madre ya había llevado al médico a su hijo en varias ocasiones, quien "había tenido ingresos psiquiátricos".

La familiar de la víctima y del agresor apunta a que es posible que los hechos sucedieran a causa de que "le pidiera algo", quizá "dinero" y la madre no se lo diera. Para Camino, este fatal desenlace era previsible a causa del mal comportamiento de su sobrino y ruega no olvidar a las víctimas: "Solo pido que no la olvidéis, hay que darles su sitio".

El sistema de salud mental

La hermana de la víctima se lamenta del mal funcionamiento del sistema de salud mental, al que su hermana había acudido junto al agresor: "No llega a todos". Los expertos apuntan a que es predecible que el perfil de estos agresores acabe dañando "a la persona con la que convive, a la que le pide y le exige".

Por el momento, parece que el presunto autor niega los hechos, aunque ya se ha decretado su ingreso en prisión.