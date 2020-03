"Hemos llorado muchísimo porque se dice que dejamos morir a los ancianos con coronavirus"

Recuerda María José Jiménez que la primera causa de internamiento de los ancianos es la dependencia física y cognitiva. El perfil del anciano que se encuentra en una residencia es el de una persona frágil y muy vulnerable. Con este cuadro, advierte Jiménez, tienen mucha patología y eso les hace estar más expuestos al virus.

Esto hace que ante cualquier contagio tengan muchas más probabilidades de que la enfermedad se les complique. Desde las residencias de ancianos intentan tomar medidas de contención. Han anulado visitas y citas a hospitales para que solo pase el personal de la residencia.

Cree que muchas veces la derivación a un hospital no avanza nada al pronóstico y puede influir en el contagio. Están creando zonas de aislamiento en las residencias, pero eso lo pueden hacer si la persona no tiene deterioro cognitivo. Intentan que los cuidadores no sean siempre los mismos y que estén aislados para minimizar el riesgo de contagio.

Explica que cuando un anciano enferma intentan medicalizar las residencia y "cuando ya se ve que no puede ser intentan establecer unas medidas de confort para que nuestros ancianos tengan una muerte digna que es lo que merecen".

Señala la presidenta de Semer que a su sector les han dolido mucho algunas afirmaciones que se han vertido sobre el colectivo de cuidadores. "Nosotros lloramos muchísimo de impotencia, nos ha dolido que digan que les dejamos morir en las residencias", explica.

