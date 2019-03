"Intenté advertir a Paco González del plan que se había puesto en marcha"

Quiere permanecer en el anonimato y relata, en exclusiva a Espejo Público, cómo sucedieron los hechos. "En la madrugada del 13 al 14 de septiembre del año 2013 se me ofrece un trabajo que consiste en, con una fotografía y una direción, buscar a una persona. Yo me niego a realizarlo porque no me sonaba ni limpio, ni transparente", asegura este hombre. La persona que tenía que buscar era Iván, el joven que acompañaba a Lorena en el asalto a la familia de Paco González.

El confidente prosigue su relato. "Iván le dijo a su camello habitual que buscaban a dos personas para hacer un trabajo, en ningún momento hablaron de asesinato. Este camello le puso en contacto con dos rusos que desde un principio engañaron a estos dos tuercebotas. El precio por matar a la mujer de Paco González era de 100.000 euros, pero se dieron 30.000 como anticipo. El pago se hizo en dos plazos, aunque no se qué cantidad se pagó en cada uno de ellos", afirma.



"Mi primera actitud es asustarme, porque era un marronazo tremendo pues recibo una información que me convierte en cómplice o encubridor en el mejor de los casos. Entonces me decido a ponerlo en conocimiento de las autoridades y creo que me toman por imbécil. Esto me obliga a tomar otra decisión, que para mí no es fácil y es ponerme en contacto con Paco González. Le intenté advertir del plan que se había puesto en marcha".

Este hombre, que probablemente sea llamado a declarar, logró con su acción que la policía estuviera alerta de los que podría ocurrir y su testimonio probablemente sea tenido en cuenta en el juicio que se celebre en su momento contra Iván y Lorena. Ambos han sido enviados a prisión sin fianza por el juez tras tomarles declaración este fin de semana.