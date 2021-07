La amiga que estaba con el joven asesinado en A Coruña: "Le dijeron: "Para de grabarme o te mato, maricón""

Samuel había salido a cenar con 3 amigos en A Coruña (Galicia). Cuando el local estaba a punto de cerrar salió con su amiga Lina a hacer una videollamada a una tercera amiga. Entonces un chico y una chica se acercaron y les dijeron que pararan de grabarles. Samuel y Lina les explicaron que no estaban grabándoles a lo que el joven volvió a responder: "Para de grabarme si no quieres que te mate, maricón". Cuenta Lina que Samuel respondió en un tono tranquilo: "¿Maricón de qué?". En ese momento el agresor corrió hacia Samuel hasta que "un chico de color" los separó y lo salvó en ese momento.

"Samuel me dijo, cógeme el móvil que se me debió caer en el suelo". Lina fue a buscar el móvil de su amigo y vio un montón de gente corriendo. Cuando llegó su amigo estaba inconsciente en el suelo. Había mucha gente poniéndole de lado, ella le metió los dedos en la boca para sacarle la lengua y que no se la tragara y a partir de ahí llegaron los servicios sanitarios que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

"Al final el agresor consiguió lo que quería que era matarle"

Los amigos de Samuel no conocían a los agresores pero sospechan que podrían identificar a algunos. Señala Lina que lo que vivió fue una agresión homófoba, sin embargo piensa que lo que se tiene que tratar ahora es identificar a los agresores y la sexualidad de Samuel es indiferente. Cree que el agresor quería pelea y les tocó a ellos. "Al final consiguió lo que quería que era matarlo", lamenta.

Cuenta que en el inicio de la pelea era un solo chico el que agredía a Samuel pero en el momento que perdió de vista a su amigo "ya eran una manada" la que le pegaba y ella vio a 7 personas. "Estoy segura que los otros eran amigos del agresor y se metieron en medio para defenderle como si Samuel hubiera hecho algo cuando no hizo nada", apunta.

Los amigos de Samuel aseguran que el joven era un pilar fundamental en el grupo. Le recuerdan como un chico cariñoso, muy atento en su trabajo como auxiliar sanitario y alguien a quien le han arrebatado el futuro.

