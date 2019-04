"Grabar la conversación de un detenido vulnera los derechos de su defensa"

Las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación han puesto en alerta al abogado de Rosario Porto, José Luis Gutierrez Aragón. Por un lado está la entrevista que Alfonso Basterra ha concedido a sus antiguos compañeros del Correo Gallego y en las que exculpa a su mujer Rosario Porto de haber tenido algo que ver en el crimen de su hija Asunta. Por otro, unas grabaciones realizadas al matrimonio en su primera noche detenidos en las dependencias de la Guardia Civil y que, parece ser, pudieron ser ordenadas por el juez instructor del caso Vázquez Taín.

Gutierrez Aranguren no ha querido valorar en conjunto la entrevista de Alfonso Basterra. "Ayer leí la primera parte de la entrevista y hoy no he tenido tiempo de escuchar la segunda parte, pero estoy de acuerdo en lo que dice Alfonso Basterra sobre la inocencia de mi cliente", ha declarado a Espejo Público.

Sin embargo, sí se ha mostrado más contundente en lo referente a las conversaciones grabadas en los calabozos de la Guardia Civil de A Coruña ordenados, supuestamente, por el juez instructor del caso, Vázquez Taín. "Desconozco si se corresponde con la realidad de lo que hay en las actuaciones porque siguen siendo secretas. Pero a bote pronto lo que puedo decir es que alguien que está detenido y que tiene derecho a no declarar, no parece que sea muy acorde con los derechos fundamentales de la defensa el que se le hagan este tipo de grabaciones".

Aranguren, que se ha mostrado prudente, ha declarado a Espejo Público que esperará a que se levante el secreto de sumario para comprobar si estas grabaciones están o no en las diligencias y tomar las medidas adecuadas. "Cuando a una persona se la detiene tiene derecho a guardar silencio y a estar asistida por abogado, por lo que todas las actuaciones que se realicen a sus espaldas no me parece que sean muy ortodoxas", asegura. "Si se confirman estas escuchas pediremos su anulación".

En cuanto a la situación de su cliente, Rosario Porto, su abogado afirma que cada vez se encuentra más abatida "pasa el tiempo y nadie le dice de qué está acusada y ya leva más de un mes en prisión".