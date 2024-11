Gonzalo Miró, "muy sorprendido" con el recibimiento a los Reyes en Chiva: "Parece que no ha pasado nada"

Espejo Público ha seguido en directo la visita de los Reyes de España a Chiva, una de las zonas más afectadas por la DANA. Después de la primera visita de los monarcas a Paiporta (Valencia) el pasado día 3 de noviembre en la que fueron increpados por varios vecinos indignados, en esta ocasión el tono de la visita ha sido mucho más amable. Los vecinos de la localidad se han mostrado agradecidos a don Felipe y doña Letizia por tener el gesto de acercarse a ellos e interesarse por su estado tras la desgracia.

El colaborador de Espejo Público Gonzalo Miró se ha mostrado muy sorprendido viendo en directo cómo los vecinos recibían a Don Felipe y Doña Letizia. "No salgo de mi asombro, parece que no ha pasado nada", mantenía. Gonzalo Miró estaba extrañado por ver un sitio "donde todo se ve bien y todo está limpio. "Veo a la gente sonreír, haciéndose fotos y veo a Mazón sonriendo y haciéndose fotos. Me sorprende toda esta paz, tranquilidad y armonía", mantenía.

"Lo que más me llama la atención es que la gente le da la mano a Mazón sin ningún reproche"

Al colaborador de Espejo Público, Miquel Vals, lo que más le llama la atención es ver la imagen del presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que está justo detrás de los Reyes dando la mano y no ve "ningún reproche". "No hace falta que sea un elemento ultra lo que se neutralice, podrías no ser un elemento ultra", completa Gonzalo. Una tesis en la que Susana Griso se ha mostrado de acuerdo.

"Cuando haya gente que no encaje los expertos en seguridad van a hacer un filtro"

A Vicente de la Cruz, experto en seguridad, no le sorprende lo que se ve en las imágenes. Tilda esta visita de "preparada a conciencia porque hay un precedente". Mantiene que en este caso se ha filtrado a las personas que han llegado hasta allí. Apunta que la plaza en la que se ha producido el saludo tendrá 4 entradas y habrá agentes uniformados de la Guardia Civil. "Hay agentes de paisano que lo están viendo y cada vez que vean algo que no les encaje van a preguntar y van a hacer un filtro".

Explica el experto que en visitas como esta vemos como los servicios de inteligencia han hecho un potente estudio previo. "El dispositivo de seguridad es muy potente, hay un cordón de uniforme, un vallado, personas y otro cordón de personas de paisano clarísimo", explica. Además, observa en la zona a agentes desplegados en los tejados, que han mirado las alcantarillas y que han mirado todos los portales.

"Vemos que hay una ciberseguridad pero también hay mucho consenso" y le da la sensación de que la población "quiere resarcir a la Casa Real de lo que ocurrió".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.