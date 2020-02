Gónzalez Pons, eurodiputado del PP: "Me toca salir del armario de la política para ser novelista"

Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular, presenta este jueves su primera novela. Se titula 'Ellas' y se trata de una novela romántica que cuenta una historia de amor sobre las segundas oportunidades en la que se sentirán representados quienes nacieron en la España de los 60 o los 70.

"Soy una persona romántica, los políticos también somos personas", decía Pons. Recuerda que este año se celebra el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós para destacar que también es el 150 aniversario de la muerte de Bécquer, el cual reivindica.

A la presentación acudirán políticos del PP como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaria, Ana Pastor, Pablo Casado...y también políticos de otros partidos como PSOE o Ciudadanos.

"No vamos a decir ni una palabra sobre política, solo se hablará de literatura y amor", asegura. También ha comentado que hablarán Borja Semper, político y poeta, y Maite Pagazaurtundúa, política y novelista. "Borja y Maite ya salieron del armario de la política para decir que son escritores y hoy me toca a mi salir del armario de la política para decir que lo que me gustaría es ser novelista".

