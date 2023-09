Gloria Camila se niega a hacer una entrevista a su padre en Espejo Público: "No le he traído para esto"

Gloria Camila se ha incorporado al equipo de Espejo Público como colaboradora en esta nueva temporada. La hija de Ortega Cano afronta esta etapa con mucha ilusión y ganas de aportar su visión sobre distintos personajes de actualidad. En su primera intervención en el programa relató que ha pasado un año complicado a nivel emocional y que ahora, mucho más recuperada, quiere retomar sus estudios de derecho, poner en marcha su firma de moda y regresar a la televisión.

En su debut en el programa Gloria Camila estuvo acompañada de su tía, trabajadora de Atresmedia en el pasado mientras que en su segundo día en plató lo hizo por su padre, José Ortega Cano. "Vengo muy bien acompañada", reconocía.

Uno de los retos que se propone en esta nueva andadura es el de lanzarse al género de las entrevistas. La periodista Gema López ha aprovechado esta inquietud de la joven para hacerle una proposición en plató: "Te voy a hacer una propuesta. ¿Tú me permites a mí que yo te atraque y vayamos a hacer una entrevista a tu padre?, le preguntaba.

La propuesta pillaba por sorpresa a Gloria Camila, que se negaba desde un primer momento. "No, porque no le he traído para esto, si le aviso con tiempo estoy segura de que estará encantado", matizaba. Ortega Cano permanecía atento a las declaraciones de su hija desde un segundo plano en el plató sin pronunciarse al respecto.

El nuevo reto de Gloria Camila: entrevistar a Froilán

Susanna Griso le ha puesto 'deberes' a la nueva colaboradora y le ha encargado una entrevista a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, sobrino del rey Felipe VI. Gloria Camila ha reconocido que ambos se conocen y ha asegurado que lo va a intentar. "Dile que ya le entrevistaron en Espejo Público para hablar de sus amigos toreros", añadía Griso.

La presentadora de Espejo Público ha asegurado que Froilán tuvo una infancia y una adolescencia complicada "por un problema que tuvo pero era menor y no se podía contar". Ha revelado que el nieto del rey emérito padeció "una hiperactividad diagnosticada que le llevaba a actuar de una manera muy impulsiva".