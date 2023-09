El calvario de Gloria Camila el último año: "Salí de aquel reality con depresión y un 90% de ansiedad"

Durante el último año Gloria Camila ha tenido que atravesar duros problemas de salud mental que la han mantenido alejada del foco público. Cuenta que en los últimos tiempos ha estado asimilando situaciones complicadas a nivel familiar y la entrada en un reality televisivo acabó desencadenando un estado de ansiedad y depresión. Cuando entró a participar en este reality ya se encontraba en tratamiento psicológico.

La serie documental de su hermana Rocío Carrasco y la ruptura de su padre con su nueva pareja Ana María Aldón le afectaron especialmente. Señala que del concurso salió tocada y cuando volvió a la terapia su terapeuta determinó que tenía depresión y un estado de un 90% de ansiedad. Su terapeuta le recomendó que dejara la televisión porque esto le generaba mucha ansiedad. "Dejé de ver la tele y de estar en el medio en donde se pudiesen tocar determinados temas", reconoce. La hija del torero José Ortega Cano se ha apartado también de las redes sociales, de donde está entrando y saliendo.

"Arrastro traumas de abandono que me vienen por ser adoptada"

Se define como "una chica super sensible". "Con la psicóloga estoy aprendiendo muchísimo. Yo tengo traumas de abandono, son carencias que vas alargando a lo largo de la vida y te lo vas guardando". Cuenta que siempre ha llorado a la mínima y ha tenido reacciones que la desconcertaban. Hay cosas que no recuerda de sus pasado y ha aprendido que eso se llama disociación y sucede en momentos de trauma. Es muy dada a ayudar a los demás pero se olvida de sí misma. Ese fue el motivo por el que ha decidido iniciar una terapia.

"Recibía muchos mensajes de odio diciendo que no era hija de mi madre"

Confiesa que el odio en redes sociales hizo que tuviera un poco de paranoia. Cree que cuando eres un personaje público recibes mucho odio por el simple hecho de ser personaje. Cuenta además que muchos de esos mensajes vienen de mujeres, como amenazas de muerte o insultos racistas. "Yo recibía muchos mensajes diciendo que yo no era hija de mi madre y que la única hija era Rocío Carrasco. Al final llegué a pensar que igual no me merecía esto", señala.

Llegó a plantearse quitarse los apellidos para evitar problemas pero a día de hoy está muy orgullosa de sus padres y de cómo la han criado.

"A los 18 años yo me quedé muy sola"

Con 18 años Gloria Camila no llevaba una vida normal. A la edad en la que sus amigas salían a divertirse ella estaba yendo a ver a su hermano a la cárcel. "Me sentía observada, ves a tus amigas que salen y a ti te mira todo el mundo. Al final luego mi padre tuvo el problema del accidente y yo me quedé sola. Me tocó estar ahí a tope pero ahora estamos genial", cuenta. Cree que si estuviese su madre, Rocío Jurado, no se hubiesen dado estas situaciones.

Le gustaría formarse como actriz en arte dramático. También quiere retomar los estudios de derecho. Hizo la carrera de moda, que eran 4 años y después un máster en marketing digital. Planea crear su propia marca de ropa. "Creo que derecho es una cosa super importante para el día de mañana. Para comprarte una casa o firmar un contrato", afirma.

No se considera 'influencer' y cree que los seguidores que tiene son por ser 'hija de'. Sin embargo, aprovecha el tirón que tiene en su cuenta para narrar su día a día y poner encima de la mesa problemas como la salud mental. La joven no dudó en denunciar que la seguridad social tardaba un año en darle cita con un psiquiatra.

"Me gusta ser colaboradora tratando temas ajenos a mí pero si tengo que hablar de mí, hablo"

Afronta su nueva etapa en Espejo Público con mucha ilusión. "Me gusta ser colaboradora siempre tratando temas ajenos a mí. Los realitys los descarto todos pero la tele me gusta".

Gloria Camila habla de las polémicas de su pasado

En su juventud Gloria Camila protagonizó la portada de varios diarios. En una ocasión fue por la pelearse con una chica en un botellón en el año 2013. Cuenta que sus 'haters' no dejan de recordarle esta etapa. "Pueden pasar los años que el único momento para criticarme será este", señala. Cuenta que en esa etapa vivía un momento muy complicado. Estuvo bastante sola cuando su padre estuvo en prisión y su hermano en un centro de desintoxicación.

Esta chica se metió con su familia y recuerda que fue a por ella. "No me siento orgullosa pero en ese momento faltaron mucho al respeto a mi familia".

Sobre su padre, Ortega Cano asegura que está muy bien. "Está activo, va, viene, viaja y hace deporte. No para, no puede estar en casa en un momento de sofá. Tiene la mente súper ocupada y está bastante bien", señala.