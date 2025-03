El alegato de Sara, la joven de 21 años cuya carta se ha convertido en viral: "Me dicen que por ser joven y guapa no me puedo quejar"

Sara tiene 21 años y cree que la vida cada vez se está poniendo más difícil para los jóvenes. Actualmente estudia publicidad y relaciones públicas y está diplomada en interpretación de cine y televisión. Trabaja como azafata de eventos. Ha pasado por todos los trabajos que ha podido como por ejemplo el de dependienta para buscarse la vida y vivir en una ciudad tan cara e inmensa como lo es Madrid.

Ser joven, motivo suficiente para estar bien

A Sara le gusta escribir y uno de sus últimos escritos se ha convertido en viral con miles de compartidos en las redes sociales. Una carta abierta que enviaba a un medio de comunicación en la que se quejaba de que por ser joven parecía que no podía quejarse de nada. En su carta habla de una situación económica y laboral precaria, de la dificultad para encontrar el amor en un mundo efímero y superficial como el de las redes sociales y, en definitiva, de lo difícil que tenía incluso quejarse en una sociedad en la que todo el mundo le dice que ser joven debería ser motivo suficiente para estar bien.

"Ahora hemos descubierto que nuestras emociones son importantes"

Cree que venimos de generaciones a las que no se les permitía expresar sus emociones y las que no se paraban a mirar en sus sentimientos. "Ahora somos una generación en la que hemos descubierto que nuestras emociones son importantes y hay que validarlas", afirma. Señala además que cuando ella compara su situación y su vida con la que tuvieron sus padres encuentra dos realidades diferentes que no tienen nada que ver. "Mi madre con 29 años ya tenía hijos y una casa", algo, señala, con lo que ella no puede ni soñar.

Reconoce que hoy en día hay mucha facilidad para poder conocer gente pero, paradójicamente, es más difícil que nunca tener pareja. "Hoy no cocones a la gente como se conocía antes y a un 'click' tienes a 30 personas más. Son relaciones muy insípidas y la gente no se molesta en conocer a las personas realmente. Es como un 'fast food' del amor", mantiene. Gracias a la carta se ha dado cuenta de que es un sentimiento generalizado de su generación y que según van pasando los años se suman más sentimientos como la frustración y el enfado.

