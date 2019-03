"La gente no me pregunta por toros sino por cuándo bailo"

Son una de las parejas más potentes del concurso. Manuel Benítez "el cordobés" y su mujer Virginia Troconis se atreven con todo tipo de bailes, aunque han reconocido e el plató de espejo público que tanto ensayar les provoca algún roce que otro de vez en cuando. "Estoy preparando la temporada, pero la gente cuando me para por la calle no me habla de totros, me pregunta cuándo bailo", afirma "el cordobés". "Manuel tiene mucha actitud y se atreve con todo", responde ella