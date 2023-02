Génesis, la estudiante a la que le piden enseñar el escote para servir cafés: "Normal que no haya camareros"

Génesis se inscribió a una oferta de camarera con la intención de poder compaginar sus estudios de grado superior técnico de educación infantil. Al hostelero que buscaba personal le pareció poco con la foto de carnet que adjuntaba y le pidió una del escote. Se excusó alegando que el escote era un punto muy importante para llevar a cabo ese tipo de empleo.

La joven le dijo que no tenía más fotografías y el empresario le respondió que en la labor que iba a desempeñar era muy importante el escote. "Bueno entonces nada, no creo que para servir cafés tenga que enseñar mucho. Un saludo y buena suerte", le espetó Génesis. Cuenta que este empresario quería seguir la conversación pero ella le cortó.

"En un empleo similar ya me obligaban a ir maquillada y con el pelo liso"

No es la primera vez que la joven se encuentra con este tipo de 'condiciones' para acceder a un trabajo. Asegura que en un empleo similar la obligaban a ir maquillada con escote y el pelo liso y por eso precisamente renunció al puesto. "Se dice que no hay camareras pero si luego se va a exigir este tipo de cosas normal que no haya", lamenta.