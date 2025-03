General Rosety: "Al apartar a sus aliados Trump está dividiendo a Occidente y creo que eso es malo"

Agustín Rosety era diputado por VOX y abandonó el partido recientemente por no compartir el acercamiento de Santiago Abascal con Donald Trump y dice que está confundido con él. Como muchos, era defensor del presidente norteamericano y asegura que "pensábamos que iba a ser muy bueno para Occidente". Pero no parece que vaya a ser así. Rosety dice que "por ahora lo que vemos es que ha dividido a Occidente". No sabe si por tacticismo, dice, para mover a todos los actores internacionales en relación a la crisis gravísima que está habiendo en Ucrania para aplicar su propia línea de acción. Porque cree que Trump está realmente preocupado por China y por eso está jugando estas cartas a nivel internacional. "Al apartar a sus aliados no cabe duda que está dividiendo a Occidente y creo que eso es malo" asegura el exGeneral de Brigada.

Cambio de época

En su análisis sobre la situación actual que estamos viendo y la negociación para conseguir un alto el fuego, Rosety habla de "cambio de época". "Hasta ahora hemos tenido primero un mundo bipolar, después monopolar y ahora multipolar" y el centro del mundo para Donald Trump es el Pacífico, asegura. Por eso tiene que salir de compromisos con otros países. Es la explicación que le encuentra al comportamiento del presidente norteamericano. "No hay un cambio de alianzas por parte de Trump, es un cambio de época".

Alto el fuego

Sobre las negociaciones para conseguir un alto el fuego en la guerra de Ucrania, Agustín Rosety opina que "no es una solución definitiva" y que de lo que se trata es de detener una guerra que es "muy peligrosa". Y se muestra pesimista con la respuesta que puede dar Vladimir Putin: "No parece que Rusia tenga ningún incentivo para parar la guerra".

