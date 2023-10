La futbolista Alisha Lehmann revela que "un famoso conocido a nivel mundial" le ha ofrecido 100.000 euros a cambio de sexo

La propuesta indecente que recibió la deportista suiza Alisha Lehmann ha sorprendido a todos. A través de un mensaje primero a ella, y luego a su guardaespaldas, le ofrecían 100.000 € por mantener relaciones sexuales. Ella denegó la oferta y asegura que es poco "¿solo 100.000 $?". ¿Qué líneas rojas nunca cruzaríamos? ¿Tenemos todos un precio? Los colaboradores de Espejo Público han querido dar su propia opinión. Gonzalo Miró reconoce que ha recibido propuestas indecentes, pero ninguna ha conseguido hacer que se replantee sus principios.

Ana Iris Simón ha sido la primera en enfrentarse a la pregunta de si dejarías que tu pareja se acostase con otra persona por 100.000 €, para ella esta es la única proposición que aceptaría. Susanna Griso ha querido aprovechar esta pregunta para lanzar una reflexión sobre la pareja, para la presentadora de Espejo Público la pareja no es propiedad suya y no depende de ella esta decisión. Ante la pregunta de si pegarían a un familiar es Gonzalo Miró el único que duda de si aceptaría, asegurando que "por 10 millones sí". Los colaboradores han querido aclarar que en su situación actual no aceptarían el dinero, pero entienden que gente con necesidades económicas se planteen seriamente aceptar estos tratos.

Susanna Griso también recibió una preposición

La presentadora de Espejo Público ha querido aprovechar la ocasión para contar como vivió en primera persona este dilema moral. Susanna Griso recibió una oferta de dinero muy generosa a cambio de una exclusiva, y se le daba la opción de destinarlo a una ONG. Esta opción de poder hacer un acto generoso por los más necesitados le planteó la duda seria de aceptar dicho trato. Finalmente, rechazó esta propuesta, aunque reconoce que a día de hoy le sigue generando dudas.