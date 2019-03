La Fundación de Isabel Gemio lanza una campaña para recaudar fondos

La campaña Fuerza nos invita a colaborar enviando un sms con la palabra Fuerza al 28030 en la recaudación de fondos para la investigación de enfermedades neuromusculares. Con cada mensaje que se envía se dona 1.20 euros para los proyectos de Investigación de la Fundación Isabel Gemio.

Virginia es madre de dos niños. Solo hay otro caso documentado como el suyo en el mundo. "Los médicos me dijeron que no podía ser porque no había precedentes". "Agradezco a mis padres haberme tenido, porqure no todo en el mundo es estar físicamente bien porque todos somos necesarios y mi ilusión era ser madre. No sabía si mis hijos iban a salir sanos, pero yo confiaba en que todo iba a salir bien. Soy muy feliz", asegura Virginia. La fuerza de esta madre es brutal. "La autoestima es buenísima para que la degeneración sea más lenta".

Este año 2013 se celebra el año Nacional de las Enfermedades Raras. Estas son aquellas enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica, que tienen una frecuencia o prevalencia baja, es decir menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes, según la definición de la Unión Europea.