“El rey ha corregido a la reina sin razón”: el apunte de Juan del Val sobre el polémico ‘manotazo’ de Felipe VI a Letizia

El Hormiguero está al pie del cañón para comentar los momentos más destacados que nos ha dejado el panorama nacional en la tertulia de actualidad, y en esta ocasión no podían pasar por alto al ‘manotazo’ polémico que se hizo viral del rey Felipe VI a la reina Letizia.

Tras volver a ver el vídeo del momento, Cristina Pardo ha sido la encargada de abrir el melón para intentar explicar qué ha podido pasar: “Habrá mucha gente que no sepa si tiene que tomar la iniciativa”, ha señalado la tertuliana, sobre la dificultad de la situación al estar en la misma mesa que los reyes.

A Cristina Pardo, tras ver el vídeo, le parece que los reyes toman la iniciativa “para evitarle el mal rato al resto de la gente”, llegando a la conclusión de que la reina Letizia tuvo la iniciativa por cordialidad.

Este argumento ha sido compartido por Juan del Val, que coincide con el punto de vista de Cristina Pardo, además de añadir que “el rey hay corregido a la reina sin razón”.

Pablo Motos le ha querido preguntar también a Tamara Falcó, ya que es experta en protocolos, pero la Marquesa de Griñón ha orientado su respuesta hacia un lado más cómico, como que Letizia iba a empezar la dieta el lunes y el rey se lo impidió.

Aunque las bromas no acabaron ahí, pues Tamara Falcó también ha señalado que la tarta parecía el centro de mesa y que no debía ser cortado, encontrando otra posible razón al ‘manotazo’ del rey. ¿Tú qué crees que pasó? ¡Haz clic en el vídeo y no te pierdas todas sus teorías!