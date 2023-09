Se filtra la carta de Arantxa Sánchez Vicario a su exmarido Josep Santacana que este ha presentado como prueba: "No me dejes"

La extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, se enfrentan a cuatro años de cárcel por un presunto delito de alzamiento de bienes. Los dos se acusan mutuamente de ocultar su patrimonio para no afrontar la deuda que les reclama el Banco de Luxemburgo de 7,5 millones de euros.

Espejo Público ha accedido a una carta íntima de Arantxa Sánchez Vicario al que fuera su marido que este presenta como prueba en el caso. La carta, enviada después de la separación, podría poner en tela de juicio el testimonio de la deportista, tal y como asegura la periodista Gema López.

"Gracias por estos 10 años juntos tanbonitos a pesar de las dificultades pero más aún por estar a mi lado en los buenos y malos momentos. De los buenos no se olvida nunca. En los malos, por seguir creyendo en mí. Lo que he hecho lo he hecho de corazón y por amor. Nunca pensé que diría esto pero por favor no me dejes, es lo que siento. No tires la toalla, lo que no ha cambiado es mi amor por ti. Te he querido, te quiero y te querré siempre porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sé que he cometido errores al igual que tú, pero al final merece la pena equivocarse. Hubo mucha presión, tensión, agotamiento cansancio, situaciones duras.

He luchado toda la vida por ser feliz. Cuando jugaba y estaba en la pista y luego fuera de ella en mi vida. Me has enseñado la realidad de la vida, has sido la persona que mejor me conoce, entiende y mi confidente, por eso te quiero decir gracias por haberme enseñado tanto y compartirlo".

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, visitó el hogar familiar de la pareja en Barcelona para un reportaje. No entiende que el exmarido de Arantxa haya presentado esta carta como prueba porque "se ve a una persona enamorada y ciega que no es consiente de lo que le está haciendo su marido". "La familia ya sospechó que esta persona se la iba a jugar, los periodistas en Barcelona recibieron un informe de Método 3 que hablaba del pasado dudoso", explica.

Cuenta además Pliego que cuando estuvo en la casa de la pareja no encontró a esa Arantxa sumisa que se refleja en la carta. "Lo único que le importaba era machacar a la familia que la había usado para enriquecerse", apunta.