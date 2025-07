Fiebre opositora: "Cobro 300 euros más al mes y a las 2 estoy en casa"

Santiago trabajaba como comercial. Nada relacionado con su licenciatura universitaria. Era un trabajo a tiempo completo por poco más de 20.000 euros al año. A sus 35 años no podía pensar en emanciparse y decidió opositar. En un año ha sacado la plaza de auxiliar administrativo, cobra 300 euros más al mes, y a las 14,10h está en casa. No duda que su apuesta ha sido ganadora: “aún vivo con mis padres, porque el precio de la vivienda es el que es. Pero los bancos me ofrecen el 95% de la hipoteca”. Ventajas de ser funcionario. Santiago sigue opositando para seguir promocionando en su trabajo: “opositar engancha”, asegura.

Uno de cada cinco empleados públicos supera los 60

En 2024 se batió el récord de oferta de empleo público: 40.000 plazas sólo en la Administración General del Estado. Sumen las que ofertan los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Otro dato: el 21% de la plantilla de funcionarios supera los 60 años y más de la mitad se jubilarán en la próxima década. Los opositores crecen año tras año al calor de tanta oferta. Luis tiene 55 y está de baja por estrés en su trabajo en la empresa privada. Aprovecha el tiempo para opositar: “busco un trabajo que me dé salida a largo plazo. Por mi edad la única opción que tengo es opositar”. Busca la estabilidad en su último tramo laboral.

La decepción de aprobar con nota… y quedarse sin plaza

“Yo no conocía nada del mundo oposiciones. Me metí a lo loco”. Conocimos a Carmen hace tres años. Aprobó su examen para Correos con un 7,6. La alegría inicial se volvió en contra cuando supo que la nota sólo sumaba un 60% del total. La oferta “era de consolidación de empleo. Lo que más puntos daba era haber trabajado antes en correos y también haber hecho unos cursos que ofrecen los sindicatos. Y para eso tienes que afiliarte”. Ahora, con 60 y tras aquella decepción sorprende su plan de futuro: seguir opositando. “Hay que cotizar. Si me sale algo quemo los apuntes, pero si no… necesito trabajar”.

