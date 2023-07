Fernando López Miras (Murcia): "Estamos legitimados para gobernar en solitario con la mano tendida y acuerdos programáticos con Vox"

Con la cuenta atrás para la investidura en la región de Murcia y el tiempo de descuento para que el PP llegue a un acuerdo con Vox, su candidato, Fernando López Miras habla para Espejo Público. Asegura que él mismo estaba convencido de que Vox no votaría con Podemos y PSOE en contra de un Gobierno del PP. López Miras ya había dicho con anterioridad que si tenía una mayoría suficiente con más diputados que la izquierda así lo haría y obtuvo un 43% de voto, el tercer mejor resultado del PP en España en las elecciones municipales y autonómicas; "no hay alternativa posible", señala.

Asegura el del PP que no hay una mayoría alternativa sino un bloqueo por parte de Podemos, PSOE y Vox. Entiende que su formación está legitimada para gobernar en solitario con la mano tendida y acuerdos programáticos con Vox.

"No se puede tener a la región de Murcia bloqueada"

Espera que no se repitan las elecciones en la región de Murcia porque "no se puede tener a la región de Murcia bloqueada". Pide que no se bloquee, no un sí, solo una abstención.

En ningún caso cree que se pueda comparar a Murcia con Extremadura porque en Murcia no hay un acuerdo posible de izquierdas cuando en Extremadura ese acuerdo sí podía tener lugar.

"Cuando se obtiene una mayoría tan contundente y no hay una alternativa de izquierdas posible no debería ser tan costoso que un partido no vote con PP y con Podemos", reclama. Su voluntad es que haya una investidura el próximo viernes o lunes con la abstención de Vox y que haya un Gobierno que pueda empezar a trabajar.