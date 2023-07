Abascal insiste en que sus votos no son gratis y acusa a Feijóo de cambiar el sistema de mayorías para gobernar en solitario en Murcia

Uno de los temas protagonistas del cara a cara entre Sánchez y Feijóo que se celebrará la próxima semana en Atresmedia será el de los pactos, que tanto están dando que hablar ya. Tanto PP como PSOE los necesitarán. Mientras tanto, Santiago Abascal insiste en que sus votos no van a salirle gratis al PP. Por su parte, el líder del Partido Popular plantea lo siguiente: que si alcanza entre 150 y 160, situándose la mayoría absoluta en 176, podría gobernar en solitario. Dice que con esos diputados, solo necesitaría la abstención de Vox y no el voto afirmativo, por lo que no tendrían que entrar en el gobierno.

El líder de Vox, Santiago Abascal, rechaza esta fórmula y vuelve a insistir en que sus votos no son gratis, mientras que acusa a Feijóo de cambiar el sistema de mayorías para gobernar en solitario en Murcia con el 43% de los votos en las pasadas elecciones del 28 de mayo y también de "emitir decretos" antes de gobernar.

"El señor Feijóo parece que está más preocupado por no contar con Vox que por echar a Pedro Sánchez", ha asegurado, a la vez que ha dicho que "en Murcia están intentando poner en riesgo la votación de los murcianos únicamente para ver cómo reacciona Vox y para someter a Vox a un chantaje y para quebrar la voluntad expresada en las urnas diciendo que solo hace falta una abstención", ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar en el acto 'Decide lo que importa' que ha celebrado el partido de Abascal en Burgos y que ha congregado a más de mil de personas, según las cifras de Policía Nacional, frente al Arco de Santamaría.

Acerca de las negociaciones en Aragón y Murcia, Abascal insiste en que el PP "no acepta el resultado de las urnas", que implica, según él, que "no tienen la mayoría absoluta": "Dicen que solo les faltan dos diputados en Murcia y eso significa que solo les faltan dos diputados, es decir, que no tienen la mayoría absoluta", considera.

"El PP quiere repetir las elecciones"

A continuación, ha insinuado que da la sensación de que los populares quieren ir a una repetición electoral en Murcia. Sin embargo, ha explicado que los de Fernando López Miras tienen un "problema muy grave en Murcia". Ha detallado que Vox alcanzó un acuerdo de investidura en la pasada legislatura con el líder del PP murciano que "fue incumplido". "Peor aún", añadía, "el señor López Miras y el Partido Popular gobernaron con tránsfugas de Vox y ahora quieren de nuevo que les entreguemos gratis nuestros votos". Considera que "eso no es posible", con rotundidad, mientras que dice que "no pueden aceptar ese chantaje" ni tampoco "faltar el respeto" a sus votantes.