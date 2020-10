Fernando López Miras: "La situación de Totana es dramática en lo social y en lo económico"

El presidente de Murcia Fernando López Miras se ha tomado 'Un café con Susanna' en mitad del ascenso de casos de coronavirus en la región de Murcia. Cree ahora mismo que no se puede descartar ninguna decisión para frenar la pandemia en ningún punto de España.

Considera López-Miras que en la primera oleada de coronavirus consiguieron frenar la entrada del virus y en esta segunda oleada el virus llegó con un vuelo infectado procedente de Bolivia a Barajas. No entiende por qué no se hacen test de antígenos en los aeropuertos. "España se está convirtiendo en el problema y son otros países quiénes ponen medidas para que no exportemos nosotros el virus", lamenta.

López Miras cree que lo importante es tomar decisiones a tiempo hasta que llegue la vacuna. En Murcia capital la tasa es de 170 contagiados por cada 100.000 habitantes, se están controlando los contagios y la tasa es positiva.

Totana es la única población española que ha pasado ya 3 veces a fase 1. "La situación de Totana es dramática, hemos articulado ayuda desde la administración regional. Hemos pagado la cuota a la seguridad social durante los próximos 6 meses, créditos de 100.000 euros a coste cero y más de 5 millones de euros para pagar gastos fijos pero sabemos que no es suficiente porque la situación es dramática en lo social y en lo económico", señala.

Reconoce el presidente autonómico que Totana es el municipio que más está siendo castigado por este virus. Refleja que normalmente las medidas han hecho efecto rápido y en solo una semana los contagios ya ha caído en la región de Murcia.

