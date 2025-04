Los familiares de la menor que murió por un disparo en Plasencia, claman venganza: "Entregadnos a una niña, que le hagamos nosotros lo mismo, y estamos en paz"

Este lunes Iván y Pili, abuelo y tía de la menor fallecida han hablado en 'Espejo Público'. El fatídico tiroteo, que segó la vida de la niña de dos años, ha dado lugar a una sucesión de represalias y actos vengativos entre clanes. A lo largo de la semana pasada ya se produjo el incendio provocado de viviendas.

La Guardia Civil se encuentra desplegad y en máxima alerta, y en sus actuaciones se han incautado drogas y armas. El periodista Javi Fuente informaba frente a la propiedad donde se habrían producido esos hallazgos. Frente a ella también estaban los familiares de la pequeña.

"Nos están amenazando mucho"

La tía de la niña aseguraba que la familia está recibiendo amenazas a través de las redes sociales. Y es que los autores del tiroteo estarían relacionados con el tráfico de drogas y los hechos acontecidos desde la muerte de la pequeña han afectado a personas ciertamente peligrosas.

"Nos están amenazando mucho por TikTok (...) diciendo que nos van a dar un susto, que nos vamos a enterar", aseguraba la mujer.

Ojo por ojo, diente por diente

Iván, abuelo de la niña, reconocía que salió de prisión el pasado viernes y pese a haber recuperado la libertad, decía que lo ocurrido le ha supuesto estar "muerto en vida". También invitaba a los familiares de los responsables del tiroteo a regresar a sus casas, al mismo tiempo que Pili le interrumpía y ponía esta sobrecogedora condición al clan rival para volver: "Que hagamos lo mismo. Lo que habéis hecho con nuestra pequeña, que le habéis levantado la tapa de los sesos y los brazos se los habéis roto. Entregadnos a una niña, que le hagamos nosotros lo mismo, y estamos en paz".

El abuelo de la niña se desmarcaba de lo que decía Pili, rechazaba la venganza visceral y afirmaba que sólo quiere que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables y denunciaba las amenazas: "Yo lo que quiero es que le caiga la justicia, la ley. Pero claro es que dicen que van a venir... Encima de lo que han hecho, aguantando amenazas, hombre...".

"En la cárcel estábamos esperándolos"

Iván Relataba como ha coincidido unos días en prisión con los autores de los disparos que alcanzaron a su nieta. Explica que para bien de todos, los detenidos fueron internados en aislamiento porque se habrían producido represalias contra ellos de haber ingresado directamente junto al resto de reclusos: "Estábamos toda la cárcel esperando que pasaran a módulo, pero no pasaron. Si llegan a pasar, yo en la misma cárcel me busco, vamos... Lo que no tiene fin, hago una carnicería con ellos, yo y toda la cárcel".

La tía, muy afectada no podía contenerse y se dirigía a los asesinos de su sobrina: "Son unos asesinos, que nos han matado a la niña. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Pudríos!".

La reacción de Pili conseguía arrastrar al abuelo, que proclamaba su sed de venganza contra uno de los que considera responsables de lo sucedido: "Ójala que no te vea... Te tengo que morder la yugular".

