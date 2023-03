La familia de la joven en coma tras ingerir un batido de frutos secos: "En el hospital de Alcoy la vida de mi hija no valía para luchar por ella"

Marta, de 19 años, lleva casi 6 meses en coma tras tomar un batido que contenía pistacho, un fruto seco al que es alérgica. Todo ocurría hace 6 meses. Como era habitual Marta iba ese día al gimnasio con una amiga. Pero aquella tarde del 28 de septiembre cambió su vida para siempre. Al igual que la de su familia.

Al acabar el entrenamiento prueba un batido con proteínas que contiene pistacho. Es alérgica a este fruto seco y al parecer preguntó si contenía este ingrediente pero el dueño del local lo niega. Marta se empieza a sentir mal y la joven de 19 años acude al centro de salud más cercano. Allí le dispensan rápidamente una dosis de urbason y la mandan a casa, pero no llega.

"Sólo queremos que Marta siga viviendo"

Cuando la joven vuelve al centro de salud presenta ya un cuadro mucho más grave. No podía respirar y entra en parada cardiorrespiratoria y en un coma del que todavía no se ha recuperado. A los tres meses consiguen trasladarla del hospital de Alcoy a uno neurorehabilitador en Valencia. Había perdido 20 kilos. Sin embargo, 24 horas después del traslado Marta mejora. Su familia solo quiere continuar con el tratamiento y que Marta siga viviendo.

María, madre de la joven, cuenta que Marta está bien, haciendo sus pequeños pinitos dentro de la gravedad. Su familia denuncia que hasta que no cambió de hospital no empezó a mejorar porque "algo no estaban haciendo bien".

"Lo único que importaba en el hospital era lo que costaba tenerla allí"

Cree la madre que la evolución de su hija no importó a los sanitarios, que lo único que tenían en cuenta era lo que costaba tenerla en ese hospital. "Si eso se permite en qué sociedad nos convertimos ¿Cuánto vale la vida para nosotros?", se pregunta. La familia mantiene una dura batalla por mantener a su hija en el hospital y que mejore.

Jesús Borja es alergólogo y explica que estas alergias pueden ser mortales. Sobre todo para personas alérgicas a los frutos secos que suelen producir reacciones de mucha gravedad. No se ha podido revertir el shock y ha devenido una una anoxia cerebral tal y como está la paciente.