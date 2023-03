Una familia gallega denuncia que su hijo recibe tratamientos de 'electroshock' en el psiquiátrico sin su consentimiento

Una familia gallega denuncia que el hospital psiquiátrico donde está ingresado su hijo le está aplicando una terapia sin su supervisión. El joven tiene 30 años y está siendo sometido a terapias electroconvulsivas, conocidas como 'electroshock'. Esto se está aplicando contra la voluntad de su familia así como del paciente pese a que tiene autorización del juez.

Franciso de Borja es el abogado de esta familia. Señala el letrado que pese a que la autorización judicial está recurrida el hospital ha decidido poner en marcha esta terapia. Los psiquiatras que han consultado comparten que este tipo de terapia nunca es urgente y este debe ser el último recurso.

El hospital pidió autorización y el juez y este dio su beneplácito porque cuando el chico es presentado ante su señoría para que lo viera por videoconferencia estaba catatónico cuando ya había dicho que la medicación le deja KO. No entienden porque le ponen ante el juez medicado "ya que está como un vegetal".

El área sanitaria de Santiago defiende esta técnica y aseguran que no está obsoleta y evita recaídas en pacientes crónicos o depresiones reactivas. Mantienen además que el equipamiento de su hospital es moderno y cumple todas las medidas de seguridad. Este tipo de técnicos se usa en depresiones crónicas reactivas que no dan positivos ante psicofármacos. "Cuando no llega el psicofármaco se aplica un electroshock para probar una nueva vía".

Esta técnica se aplica bajo un tratamiento de anestesia general y en un quirófano bajo supervisión. La familia ha solicitado al juez el traslado del centro y no entiende porque le han dado el primer tratamiento de madrugada. "El problema es que la psiquiatra dice que ya ha empezado con el tratamiento y le va a dar las sesiones que considere oportuno", señala el abogado.