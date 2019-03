La familia de Francisco Nicolás, perpleja por sus andanzas

Desde pequeño Francisco Nicolás Gómez era un chico muy vivo, y a veces un poco listillo, pero simpático. Eso dicen sus tíos, quienes le han visto crecer están ahora perplejos ante la cara oculta de su sobrino. "En las reuniones familiares él nos decía que estaba en las Nuevas generaciones del partido popular y se jactaba de conocer a gente poderosa. Siempre ha sido un chico simpático, muy espabilado y con mucha verborrea, por eso no nos extrañaba que tuviera amistades influyentes", lo dice uno de sus tíos.

Todos pensaban que acabaría en las altas esferas de la política. Pero, de momento, según otra de sus tías, para la familia era, únicamente, un gran chico con ambición, pero muy unido a los suyos. "Ante nosotros era un chico modélico y encantador. Vivía con su abuela porque él no quería que estuviera sola. Cuando se marchaba decía que se iba a la Universidad. Todos estábamos encantados". Pero el entrañable Francisco Nicolás ha roto, de momento, los lazos que mantenía con su familia. Pocos saben de él, desde su detención. "No sabemos nada de él, solo ha llamado a su abuela para decirle que se encuentra bien. Hemos intentado que nos ofrezca alguna explicación, pero no lo hemos conseguido".

La familia del pequeño Nicolás es de clase trabajadora. "Somos humildes y currantes", dicen sus tíos. Jamás intuyeron las andanzas del presunto chantajista. "Nunca le vimos manejar grandes cantidades de dinero, ni llevar coches de lujo y tampoco escoltas. Digerir todo esto es muy difícil". Los allegados de Francisco Nicolás intentan arropar a sus padres. Ellos son también víctimas, dicen. "Estamos convencidos de que ellos no sabían nada. El padre está hundido y la madre también muy afectada".

Ahora la pregunta que se repite su familia es cómo ha podido llegar el pequeño Nicolás a los círculos influyentes, ese terreno abonado para sus estafas. Se le acusa de falsedad, estafa y usurpación de identidad. Sus familiares directos insisten. Antes de sacar conclusiones quieren escuchar a Francisco, pero no ocultan que sus actividades tienen muy mala pinta.