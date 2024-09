El exsocialista y nuevo colaborador de Espejo Público, Nicolas Redondo: "¿Dispuesto a encabezar una moción de censura?"

Nicolás Redondo, exsecretario general de UGT y figura histórica del PSOE, fue expulsado del partido tras sus críticas al liderazgo de Pedro Sánchez y se une como colaborador en la nueva temporada de "Espejo Público". La periodista Susanna Griso expresa su satisfacción por la incorporación, mientras que Redondo ofrecerá un análisis contundente sobre la situación política actual en España y se muestra agradecido.

En un movimiento que ha sacudido el panorama político español, Nicolás Redondo, histórico líder sindical y figura emblemática del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue oficialmente expulsado de las filas del partido. La expulsión de Redondo, quien fuera secretario general de UGT entre 1994 y 2002, sigue generando un amplio debate en torno a la libertad de expresión y el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Su salida del PSOE llega en un momento crítico, donde las tensiones internas y las discrepancias sobre la dirección del partido son más palpables que nunca.

"No se puede estar de acuerdo ahora con la amnistía y antes no"

Nicolás Redondo ha sido un crítico constante del liderazgo de Sánchez, especialmente en lo que concierne a la política de alianzas y su postura en temas tan controvertidos como la amnistía a los líderes independentistas catalanes. En sus recientes declaraciones, Redondo ha dejado claro que no comparte la visión del actual Gobierno y ha señalado que "no se puede estar de acuerdo ahora con la amnistía y antes no", haciendo referencia a la postura cambiante de algunos miembros del PSOE respecto a esta medida.

A pesar de su expulsión del partido, Redondo no ha dejado de tener voz en el debate público. De hecho, su presencia en los medios se ha visto reforzada con su reciente incorporación como colaborador en "Espejo Público", el programa matutino de Antena 3 conducido por Susanna Griso. Durante la presentación de la nueva temporada del programa, Griso no ocultó su entusiasmo por la llegada de Redondo al equipo, afirmando: "Estoy realmente satisfecha, feliz, encantada". Por su parte, Redondo respondió con igual entusiasmo: "Estoy muy contento de estar aquí con ustedes".

Calificó al actual Gobierno como "el más débil de la democracia española"

En su primera aparición en el programa, Redondo no defraudó. Al ser preguntado sobre su pronostico para los próximos meses en el ámbito político, respondió con contundencia: "Pronostico no, realidades". Además, afirmó que la situación política no cambiará y calificó al actual Gobierno como "el más débil de la democracia española". Según Redondo, aunque "hay gobierno", debemos perder toda esperanza de que "gobernará" efectivamente.

La polémica no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde Redondo compartió un análisis en el que criticaba la estrategia del Gobierno de Sánchez, señalando que "los gobiernos democráticos buscan amplios denominadores políticos y sociales para el desarrollo de sus políticas. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, sobrevive con los conflictos que provoca, con la confrontación. Necesita inevitablemente dividir la sociedad entre buenos y malos...".

Este tuit generó una rápida reacción, entre ellas la del periodista Enric Juliana, quien interpretó las palabras de Redondo como una oferta para encabezar una moción de censura contra Sánchez: "Creo que Nicolás Redondo se ofrece para encabezar una moción de censura con inmediata convocatoria de elecciones. Moción de censura que necesitaría -como mínimo- el voto positivo de Coalición Canaria y la abstención de Junts. Sin llavín canario, Junts debería votar a favor.".

Lo que Redondo contesto en directo en el programa "Espejo Público": "es como un aprendiz brujo es una especia de director de taller de malevolencias"

Redondo, sin embargo, desmintió en directo cualquier intención de volver a la política activa o de liderar una moción de censura, afirmando: "Estoy fuera de la política", aunque dejó una puerta entreabierta al no negar rotundamente un posible regreso en el futuro. No obstante, fue categórico al rechazar la idea de llegar a la Moncloa, asegurando que su contribución será desde fuera del ámbito político.