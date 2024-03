Un experto, sobre el fallo técnico del Falcon: "Cuidado con algunas fuentes porque son inexactas... No fue una emergencia"

Pedro Sánchez ha empezado con el pie izquierdo sus vacaciones de Semana Santa. El Falcon, avión con el que el presidente y su familia se trasladaban el pasado miércoles a Doñana, tuvo que dar la vuelta a los pocos minutos de despegar por un incidente técnico. El Falcon salió de la base de Torrejón a las 16:41 horas y regresó a la misma base tan solo 49 minutos después, a las 17:30 horas.

Según las primeras informaciones, lo que ocurrió es que el avión sufrió una pérdida de velocidad brusca y también de altitud: pasó de una cota de 9.000 metros a menos de 3.000. En ese momento da la vuelta hacia la base. ¿Esto fue lo que realmente ocurrió? De momento no hay informes oficiales y algunos expertos ponen en duda esta información.

No fue una emergencia

Francisco Cruz, del departamento técnico del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), defiende que hay que atenerse a las fuentes oficiales, y estas de momento no se han pronunciado. "Cuando hay un accidente como este, tendemos a ir a buscar información en aplicaciones y sitios web que muestran información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo. Pero estas aplicaciones muchas veces ofrecen datos inexactos", ha explicado.

Por esta razón, defiende que "hay que esperar al informe oficial que hagan las autoridades militares". De momento, lo único que puede asegurar este piloto es que "no fue una emergencia como tal porque tuvieron tiempo para volver y para preparar otro avión" y reitera la importancia de no fiarse de "las fuentes que no dan los datos exactos de cómo sucedieron las cosas". "Desde el sindicato de pilotos hemos denunciado en muchas ocasiones a este tipo de aplicaciones porque no ofrece datos correctos", ha aseverado.

Sobre el motivo del fallo de la aeronave, sospecha que pudo ser una avería en un componente técnico. "La única evidencia constatable es que no fue una emergencia de tiempo crítico porque tuvieron mucho tiempo para aterrizar. Podría ser un problema de despresurización o de indicación de velocidad. Pero eso lo tienen que analizar las autoridades oficiales", ha zanjado.

Finalmente, el presidente viajó

Desde Moncloa trasladaron este mensaje: "Total normalidad. Los responsables del vuelo activaron el protocolo previsto ante un incidente técnico, que no ha revestido mayor importancia". Una vez en Torrejón de nuevo, el presidente y su familia cambiaron de avión y aterrizaron en Rota sin problemas a las 18:55 horas.

El presidente ahora está disfrutando de unos días de descanso junto a su familia en Doñana.