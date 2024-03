Un experto en energía explica los peligros del 'ladrón': ¿Cómo podemos prevenir incendios?

El fundador de 'Objetivo Luz', Javier Dasí, habitualmente proporciona consejos sobre consumo energético en el hogar, estudiando las facturas, explicando diversos sistemas y elementos, o analizando las distintas modalidades de factura disponibles en el mercado, con la meta de informar sobre la opción más ventajosa en cada caso.

Los varios y fatales incendios sucedidos en las últimas semanas han causado que muchas personas se pregunten a cerca de la seguridad de sus hogares y de sus instalaciones, y han provocado que crezca notablemente la demanda de sistemas de prevención, detección y extinción de incendios.

El 'ladrón'

Esta vez, debido a la actualidad, el ingeniero analiza la seguridad de ese elemento que seguramente esté presente en casi todas las casas de nuestro país, la regleta de enchufes o frecuentemente llamada también, 'ladrón'.

Dasí comienza explicando un uso muy común de la regleta sería la de conectar este elemento en serie, una a la otra, para conseguir un número de conexiones mucho mayor, con origen en un único enchufe, sin peligro de sobrecarga.

"Si la instalación eléctrica de una casa está bien hecha, esto (la regleta) nunca debería 'petar' y nunca debería incendiarse"

El experto cuenta que en la mayoría de los casos esa práctica no conllevaría mayor riesgo siempre y cuando "la instalación eléctrica esté bien hecha", y matiza que "hay muchas viviendas viejas" que no cumplirían la normativa actual. El problema vendría también en los casos en los que se hayan llevado a cabo modificaciones o pequeñas reformas que afecten a la instalación eléctrica por parte de "personas que no conocen el reglamento, varían la instalación y entonces es cuando es peligrosa".

Desconectar las regletas

Una de las medida que debería tomarse a cuando se abandone la vivienda durante un tiempo relativamente largo, y que por otra parte no resultará nueva a los ojos de muchos, es apagar este elemento cuando se pueda. Y es que Javier aconsejaría emplear este dispositivo con un botón que permita su encendido y apagado, lo que además puede suponer un ahorro en el consumo. Aunque siempre se podría desenchufar el 'ladrón' de la pared con el mismo efecto.

Dispositivos homologados

"Evitemos comprar cosas pirata, que no sabemos de donde proceden, porque eso sí que, internamente, puede provocar un incendio"

Respecto a las dudas que surgían en plató sobre la necesidad de utilizar cargadores oficiales, o de calidad, a la hora de cargar nuestros dispositivos, Javier Dasí especifica claramente la recomendación a seguir. Según él, se deberían usar cargadores que cuenten con los sellos de calidad correspondientes, "el marcado CE", que garantizan que han pasado los controles de la Unión Europea y cumplen con la normativa de seguridad: "Con eso no deberíamos tener ningún problema, sea oficial, de una primera marca o segunda".

Revisiones recomendables

Respecto a las revisiones de la instalación eléctrica, el ingeniero informa que en los negocios si es obligatorio el paso de inspecciones periódicas, pero no en el caso de las viviendas, "pero sí es muy recomendable hacerlo cada cierto tiempo".