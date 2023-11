El exorcismo de Laura: "Las voces me decían que me corte, que me mate, que me haga daño"

Con 'Halloween' aún la retina abordamos ahora el tema de los exorcismos. Diego Revuelta, periodista de Espejo Público ha traído al programa un nuevo reportaje de investigación que en esta ocasión se emitirá en dos partes para así conseguir profundizar y tocar todas las perspectivas de este método al que algunos recurren para liberar su alma de Satán.

La Iglesia española lleva ya tiempo guardando silencio ante esta antigua práctica a la que se recurre para sacar el diablo de un cuerpo.

Diego Revuelta ha conseguido el testimonio de Laura, una joven que asegura haber estado poseída y que tras un exorcismo consiguió, dice, recuperar una vida "normal".

Al ver ahora con distancia el exorcismo al que se sometió reconoce que siente "vergüenza", pero explica que esta pesadilla comenzó para ella escuchando "voces de la nada, empiezo a ver a un hombre con un sombrero negro vestido así todo de traje, la cara nunca la pude ver. Las voces me decían que me corte, que me mate, que me haga daño".

Laura estuvo mucho tiempo hospitalizada por un problema psiquiátrico. Fue en el hospital donde su madre le enseñó a una psiquiatra "las marcas que tenía en la espalda, que eran como garras, que era imposible que me las hiciera yo".

Se sometió al exorcismo y ella asegura que se recuperó. Serán muchos los que tengan dudas o no se lo crean por lo que Diego Revuelta también ha querido preguntar a los psiquiatras.

Un experto advierte de que a la hora de practicar un exorcismo "no encontramos ante una provocación extrema, de un trance, que si no es llevado a cabo debidamente puede provocar una situación muy grave en la persona que se somete".

Sin embargo, en esta investigación falta un punto de vista fundamental que es el de los propios exorcistas. Revuelta va a viajar a Roma para atender a la invitación del Instituto Sacerdos, asociado al Vaticano y reunirse con Edward McNamara.

El reportaje podrá completarse la semana que viene con la emisión de todo el contenido que se obtenga de esta entrevista.